Salvador Fest confirma mais duas atrações baianas

O cantor Saulo e a banda Parangolé são as novas atrações confirmadas do Salvador Fest, festa que acontece dia 14 de julho, às 12h, no Parque de Exposições. Além deles, a única artista confirmada era Ivete Sangalo.

A produção do Salvador Fest promete divulgar mais atrações ao longo da semana. Os ingressos já estão à venda e custam de R$ 44 (pista) a R$ 460 (camarote Glamour).

