Salvador atrai famosos de todo o país e do mundo

Salvador completa 466 anos neste domingo, 29, e, durante este período, atraiu diversas personalidades de outras cidades - e até países - que se encantaram pela cidade e por aqui ficaram. Há uns anos, moraram por aqui o poeta carioca Vinícius de Moraes e o fotógrafo francês Pierre Verger. Mais "recentemente" - há 20 anos - , o paulista Guilherme Arantes e o carioca Sidney Magal foram algumas das personalidades que entraram para o hall de personalidades que se renderam a Salvador e passaram a morar na cidade.

"Gosto de Salvador por causa da mistura racial, a cultura miscigenada com forte presença africana e muita espiritualidade", contou Guilherme Arantes. Uma vez aqui, ele implantou, no Litoral Norte, a produtora Coaxo do Sapo, voltada para o intercâmbio da world music. "Salvador é uma capital étnica. Isso é ouro puro", afirmou. O cantor, famoso por hits como Planeta Terra e Lindo Balão Azul, conheceu a eposa Márcia no Bonfim, local que se tornou o "canto" que ele mais gosta em Salvador.

Já o "cigano" Sidney Magal decidiu deixar o Rio de Janeiro, "uma cidade que estava se tornando insuportável para viver", para se instalar em Salvador há 18 anos. Ele, que veraneou na Ilha de Itaparica por 30 anos, procurava um lugar para ficar por aqui. "Já tinha uma paixão pela Bahia. E vim para Salvador por causa da energia, que é muito brasileira e positiva. Encontrei a tranquilidade que queria", afirmou.

Como um bom "soteropolitano", Magal gosta de tomar o sorvete da Ribeira e elegeu - após uma boa reflexão - que o lugar que mais gosta na cidade é o Solar do Unhão. "Tem um pôr-do-sol e uma história incríveis. O lugar é bem a cara de Salvador e dá um prazer passar por aquela região da Contorno".

Não moram, mas sempre vêm

A apresentadora e atriz carioca Regina Casé, que possui o título de cidadã soteropolitana "com muito orgulho", não mora, mas sempre vem a Salvador, onde tem uma casa no Centro Histórico. "Ela fica justamente no lugar que eu mais gosto. Acho que o Pelourinho não é apenas o coração da cidade e sim do Brasil", disse.

O jornalista paulista José Simão é outro que se encantou pela cidade. "A luz, as pessoas, o humor, é meio inexplicável. Atração fatal! Cheguei em Salvador pela primeira vez em 1973 e me apaixonei, é um imã!", afirmou. Ele considera a Ladeira da Barra o lugar que mais gosta. "Sinuosa, bucólica e com aquela vista para a Baía de Todos os Santos! Morei anos na Ladeira! A melhor coisa é descer a ladeira e parar na balaustrada pra ficar vendo a baía", relembrou.

Astros internacionais também vieram

Salvador também atraiu artistas internacionais. O guitarrista Ed O’Brien, da banda Radiohead, gostou tanto da cidade que batizou o filho com o nome de Salvador. Na década de 70, a então estrela Janis Joplin veio e ficou no Rio Vermelho antes de ir para Arembepe, no Litoral Norte.

Antes, ainda nos anos 60, a banda Rolling Stones, que nunca fez show por essas bandas, esteve na cidade e, reza a lenda, conheceu o candomblé. Após ouvir o ritmo dos tambores, Mick Jagger se inspirou e os introduziu na icônica "Simpathy for the Devil".

O reggaeman Jimmy Cliff também passou alguns anos em Salvador, onde teve uma fllha, mas já saiu da cidade. O ator inglês Alfred Enoch, que fez os filmes de Harry Potter e é um dos protagonistas da série "How to Get Away with Murder", também morou quando criança, já que a mãe dele é a brasileira Balbina Gutierrez.



