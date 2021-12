Saiba quem ganhou os ingressos para o show do Cangaia

Os ganhadores dos cinco pares de ingressos para a gravação do DVD do Cangaia de Jegue já podem se programar para arrastar o pé neste sábado, 15, no Wet'n Wild, na Avenida Paralela. Saiba quem são os sortudos AQUI.

Para pegar os ingressos, os ganhadores precisam enviar seus dados cadastrais (nome completo, RG ou outro documento com foto, endereço, email e telefone) para o endereço eletrônico chamegente@grupoatarde.com.br.

Os ganhadores deverão retirar os ingressos na sede do Grupo A TARDE (Rua Prof. Milton Cayres de Brito, n° 204 - Caminho das Árvores - Salvador/BA) neste sábado, 15, até as 18h. Ao chegar, procurar a equipe do Portal A TARDE.

