"Saí discretamente, como queria que fosse", diz Manno Góes

Um ciclo se encerrou em 31 de agosto. Manno Góes fez o último show como baixista do Jammil no festival Axé Brasil, em São Paulo. Vale ressaltar o "como baixista", já que o músico continua na produção da banda que ajudou a criar e que tem Levi Lima nos vocais. Apesar de deixar os palcos com a banda, o último show não teve um caráter "fim de festa". "Foi normal, não quis choro nem vela. Saí discretamente, como queria que fosse", garantiu Manno.

Agora, "com tempo livre", já que não precisa mais continuar pegando a estrada para fazer shows, Manno vai levar adiante alguns projetos e começar outros. Um deles é ficar atento aos novos talentos da música baiana. Ele já aposta em duas promessas: os cantores Battata e Juninho Lord, filho de Magary. "Tem uma geração nova que me encantou e que quero acompanhar. Esse momento me lembra quando o rock´n roll surgiu no Brasil na década de 80. Esses jovens estão mostrando algo fora da estética que a gente está acostumado a ver. Estão criando coisas com outras referências. Isso é um grande motivador", observou.

O cantor Batatta, de 24 anos, já fez o show de lançamento nos palcos de Salvador e encantou Manno. "Ele tem uma voz linda e vai trazer juventude para a música", disse. Já Juninho Lord, de 17 anos, foi apresentado ao músico pela filha Malu, de 14, que já falava do sucesso do primogênito de Magary nas redes sociais.

Juninho tem vídeos no Youtube com 300 mil visualizações e além de cantar, também compõe. "Ele tem influência de Marcelo D2, do hip hop, de Sérgio Mendes... tudo com a pegada da Bahia", disse. O jovem já está ensaiando para começar a fazer shows em Salvador, além de lançar o primeiro álbum com músicas autorais, em parceria com Rafa Chagas, e uma escrita por ele e Manno.

Além de olhar para os novos talentos, Manno não abandonou a "velha guarda" da axé music. Junto com um time formado por Durval Lélys (guitarra), Ricardo Chaves (violão), Ramon Cruz (bateria), Denny, da Timbalada, Magary Lord e Jonga Cunha (percussão), ele formou a banda À La Vonté.

Nesse caso, o encontro serve mais para reunir o grupo de amigos e tocar canções que gostam, que vão desde pop até axé, passando pelo rock, com as participações de outros convidados. "Vai ser uma diversão, um grande barato", garantiu. Uma apresentação já está marcada para o dia 15 de outubro, no Red River.

Social

Um dos projetos que Manno mais se orgulha é o Músico Cidadão. Implantado em 2007, na Casa dos Praieros, o projeto foi reformulado e agora funciona no Nordeste de Amaralina, onde atende 150 crianças que recebem aulas de percussão e de canto.

O músico planeja estender a abrangência a outros bairros como Itapuã e Cajazeiras. "Essa é uma grande realização pessoal. Temos parcerias com líderes comunitários e está sendo o maior barato", completou. Ele ressalta que não há dinheiro público envolvido, já que é uma empresa privada que patrocina o projeto. "Aproveito que convivo com o lado do business, do Carnaval, e tento dar visibilidade para outros projetos", explicou.

E Manno não para por aí. Ele planeja lançar um livro no qual cada página terá uma frase de uma canção composta por ele, ilustrada pela imagem de um fotógrafo convidado. Também vai fazer o show As Canções que eu Fiz, com repertório formado por releituras de músicas próprias gravadas por artistas como Biquini Cavadão e Flávio Venturini.

As apresentações serão em novembro e Manno estará acompanhado no palco por um violoncelo, um acordeon e uma "percutera", mistura de percussão e bateria. O show, que ainda não tem uma data para acontecer, vai se transformar em um CD.

Além de todos esses projetos musicais, Manno também começou a escrever uma coluna sobre futebol, às segundas-feiras, no Jornal A TARDE. A primeira saiu no dia 2 de setembro. "Recebi vários emails, alguns elogiando e outros criticando. Esse contato semanal com o público é ótimo.", afirmou.

