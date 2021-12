Sabrina Sato veste camisa contra a Aids

A apresentadora Sabrina Sato é uma das artistas brasileiras que estrelam campanha da amfAR (The Foundation for Aids Research), fundação internacional de pesquisa contra a Aids criada pela atriz Elizabeth Taylor. Além da gata, outros artistas como Xuxa, Giovanna Antonelli, Carolina Dieckmann, Izabel Goulart, Lea T. e Letícia Birkheuer também participaram da campanha, todos escolhidos pelo fotógrafo e maquiador Fernando Torquatto.

Todos esses artistas estarão presentes em um baile de gala na sexta-feira, 5, em São Paulo, na casa do empresário Dinho Diniz, que contará com apresentações de Dita Von Teese e de Gilberto Gil. A top model Kate Moss e a atriz Sharon Stone, diretora global de Angariação de Fundos da amfAR, também são esperadas para o evento, o terceiro que acontece no Brasil.

