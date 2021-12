Sabrina Sato terá que passar por coach e fono na Record

Apesar da Record e Sabrina Sato não confirmarem oficialmente não se fala em outra coisa nos bastidores da TV a não ser a ida dela para a emissora. Segundo a colunista Patrícia kogut, do jornal o Globo, a apresentadora terá um programa dominical com estreia prevista para março. Porém, antes disso, Sabrina terá que fazer melhor do que está acostumada. Segundo a colunista, ela terá que aulas de fono e passará por um coach.

Ainda segundo kogut, a negociação de Sabrina com a Record começaram há dois meses, após o resultado de uma pesquisa onde Sabrina aparece como um dos apresentadores favoritos do público.

Já Sabrina ficou interessada em formar uma imagem mais madura na TV.

