Sabrina Sato posa nos ombros do namorado

Sabrina Sato aparece de biquíni montada nos ombros do namorado, o humorista João Vicente de Castro, em uma foto postada na noite desta quinta-feira, 6, pelo maquiador Henrique Martins, no Instagram.

Na imagem, a apresentadora aparece ajeitando a parte de cima do biquíni e o namorado fazendo pose exibindo os músculos.

Segundo a indicação do localizador da rede social, o registro foi feito em uma das piscinas do Copacabana Palace, hotel de luxo do Rio de Janeiro.

