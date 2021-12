Sabrina Sato exibe samba no pé em ensaio de escola

Sabrina Sato marcou presença na quadra da Gaviões da Fiel, em São Paulo, nessa terça-feira, 28, para ensaiar o samba enredo da sua escola.

Além de exibir uma ótima forma ela mostrou que continua com muito samba no pé. Em seu perfil no Instagram, Sabrina postou um vídeo se divertindo com os integrantes da escola. Assista!

