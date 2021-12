Sabrina Sato encarna estilo Lolita em ensaio sensual

Em um ensaio fotográfico pra lá de provocante para revista "Alfa", a apresentadora Sabrina Sato exibiu uma boa forma de deixar muitas mulheres com inveja e os homens, com o queixo caído. Para isso, usou um figurino bem provocante, mostrando as partes do corpo que mais gosta, como as pernas e o colo. As imagens, no estilo Lolita, foram divulgadas nesta quinta-feira (6).

