Sabrina Sato e João Vicente terminam namoro, diz colunista

Sabrina Sato e João Vicente de Castro não estão mais namorando. Segundo o colunista Léo Dias, do TV Fama, o relacionamento chegou ao fim em comum acordo. Léo Dias afirmou que a distância teria sido o maior motivo pelo fim do namoro, que durava dois anos.

Sabrina mora em São Paulo, onde apresenta o programa na Rede Record. Já João vive no Rio. Não há mais nem fotos de João no Instagram de Sabrina, nem dela na página do ex. A última vez que eles foram vistos foi no casamento de Prega Gil, sexta-feira, 15, mas eles não demonstravam estarem em crise.

