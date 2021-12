Sabrina Sato assina contrato com a Record

Sabrina Sato assinou nesta segunda-feira, 16, um contrato com a Rede Record. A ex-apresentadora do Pânico na Band começa a trabalhar na nova emissora em março, onde terá um programa.

A Record enviou uma nota para a imprensa. "A Record informa que a apresentadora Sabrina Sato assinou nesta segunda-feira (16/12) contrato com a emissora e passa a fazer parte de nosso elenco em 2014. No próximo ano, Sabrina vai apresentar um programa com formato, dia e horário ainda a serem definidos".

Sabrina estava no Pânico desde o início do programa, em 2003, e a saída dela foi considerada "trairagem" pelos colegas.

