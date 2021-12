Russo sai de coma e apresenta quadro de saúde estável

O ex-assistente de palco da TV Globo, Antonio Pedro da Silva Souza, o "Russo", saiu do coma induzido neste domingo, 28. A informação foi confirmada pela neta dele, Bruna Bergamini, ao site EGO. "Ele acordou! Está tomando uma leve dosagem de sedativo só porque ele está muito agitado, mas saiu do coma, Graças a Deus", disse.

Russo ainda não tem previsão de alta do Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Pasteur, no Rio de Janeiro. Ele deu entrada na unidade na madrugada de sábado, 27, com um quadro de encefalopatia hipertensiva - síndrome do sistema nervoso central associado a uma crise hipertensiva, que pode causar dores de cabeça, náuseas, vômitos e distúrbios visuais.

O boletim médico divulgado neste domingo informou que o paciente apresenta boa evolução clínica e seu estado de saúde permanece estável.

"Ele acordou bastante desorientado. Não sabia aonde estava e nem lembrava do que tinha acontecido. Mas também já está pedindo para ir embora do hospital. Ele não gosta de ficar parado. Os médicos disseram que ele deve ficar, pelo menos, mais 5 dias internado no CTI", contou Bergamini.

Russo foi assistente de palco dos programas de Chacrinha, Xuxa, Angélica, Luciano Huck e Faustão. Em junho do ano passado, foi afastado da emissora e passou a enfrentar dificuldades financeiras.

