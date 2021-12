Russo, ex-assistente de palco, está em estado grave após AVC

Antônio Pedro de Souza, o famoso Russo, ex-assistente de palco da Globo, sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) na madrugada deste sábado, 27, e está internado em estado grave no Instituto Pasteur, no Rio de Janeiro.

Prestes a completar 84 anos, no dia 29 de julho, Russo está no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do instituto. "O Hospital Pasteur informa que o Sr. Antônio Pedro da Silva Souza, conhecido popularmente como 'Russo', deu entrada na instituição na madruga deste sábado (27/06). O paciente encontra-se no CTI e seu estado de saúde é grave", diz o boletim médico divulgado para a imprensa.

A neta de Russo, Bruan Bergamini, postou uma mensagem em uma rede social. "Senhor meu querido e amado Deus, entro em tua presença neste momento para colocar a vida do meu avô em tuas mãos, cuida dele Senhor, protege-o e livra-o de todo o mal. Durante a vida dele, ele sempre esteve disposto a dar amor ao próximo e com muita dedicação cuidou e amou todos nós. Vozinho, eu sei que tudo irá passar e ainda verei e sentirei muito mais dias o seu sorriso e seu carinho. Aguenta firme que o 8.4 ta chegando. TE AMO!".

