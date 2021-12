Rugas da Xuxa viram assunto nos bastidores da Record

A entrevista que Xuxa Meneghel deu para o programa "A Hora do Faro", de Rodrigo Faro no último domingo, 21, continua rendendo assunto nos bastidores da Record. E não foi pelas alfinetadas em ex-colegas da Globo, nem por ter falado sobre o rompimento com Marlene, e muitos menos sobre o abuso sexual sofrido na infância que a entrevista tem sido comentada. O que tem gerado comentários mesmo são as rugas que a apresentadora, atualmente com 52 anos, exibiu na entrevista. Xuxa que é garota propaganda de um produto para eliminar sulcos da pele, virou piada nos bastidores da emissora, segundo a coluna de Daniel Castro.

As rugas ficaram bem evidentes quando em imagens fechadas do rosto da apresentadora.

Em frente aos televisores instalados na Record , foi possível ouvir comentários como "Gente, e o Cicatricure?", "Nossa, essa mulher vai dar trabalho para os maquiadores!", "Que pescoço é esse? Ela deu entrevista sem maquiagem?".

O programa de Xuxa estreia em agosto na Record. Inicialmente a emissora pretendia entregar as noites de quarta-feira para a apresentadora, mas desistiu após Gugu Liberato manisfestar descontentamento, pois é o dia de melhor audiência de seu programa. O programa da Xuxa será transmitido então nas segundas.

adblock ativo