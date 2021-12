Rubén Aguirre, o professor Girafales, é internado no México

O ator mexicano Rubén Aguirre, o Professor Girafales do seriado "Chaves", exibido pelo SBT, está internado em um centro médico no México deste sábado, 23, depois de sofrer uma desidratação e apresentar sinais de anemia.

Em entrevista ao site La Nación, Arturo Aguirre, filho do ator, revelou que entre os fatores que levaram o ator a ser hospitalizado está a altitude na Cidade do México e a falta de cuidados com a alimentação, já que ele sofre de doenças renais e tem diabetes.

O estado de saúde de Rubén não é considerado grave, mas requer cuidados devido a idade do ator, que está com 80 anos. "A situação do meu pai é um pouco delicada, mas nada muito sério. É controlar a diabetes, o controle renal", relatou Arturo, em entrevistas às redes de TV.

O filho contou que a hospitalização deixou o comediante "muito triste". Aos 80 anos, o ator foi forçado por sua família a buscar ajuda médica. "É triste, nós trouxemos arrastando", disse Arturo.



O ator ainda não tem previsão de alta médica.

