Rosiane Pinheiro nega estar em vídeo íntimo

Há poucas semanas, a dançarina, modelo e atriz Rosiane Pinheiro se deparou com uma situação desagradável. A morena está sendo apontada como a mulher que faz sexo oral em um vídeo, que está circulando no WhatsApp. Rosiane afirma que não é ela e decidiu procurar o MASSA! para esclarecer a história.

Um caso do tipo também aconteceu em setembro do ano passado com a modelo e atriz Viviane Araújo. A manicure Naná, da novela global "Império", foi acusada de protagonizar uma cena de sexo pornô no meio da rua. A verdade é que a mulher do vídeo também era bem parecida com ela.



Rosiane conta que, uma semana antes do Natal, recebeu a notícia por uma amiga, mas achou que fosse algo sem importância. O problema é que a coisa tomou grandes proporções em poucos dias. "Mandam uma foto antes dizendo que sou eu e depois passam o vídeo. Quem me conhece sabe que não sou eu", afirma.



A morena diz que, diferente dela, a moça do vídeo não tem uma tatuagem na mão direita nem um sinal de nascença no braço, além de outras características. "A pessoa tem uma semelhança comigo, mas nunca fiz esse tipo de coisa e acho um absurdo compartilharem o vídeo vinculando meu nome. Já estou com meus advogados para resolver a situação", dispara a morena.



E acrescenta: "Peço que as pessoas investiguem, averiguem a verdade antes. Pessoas já morreram por informações errôneas".

