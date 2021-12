Roqueiro consumia cocaína por via anal

O cantor Rod Stewart revelou, na autobiografia "Rod: The autobiography", que consumia cocaína por via anal. Segundo a revista americana "Spin", que teve acesso ao conteúdo do livro, o músico utilizava o orifício para evitar que a droga causasse efeito nas vias nasais, prejudicando a voz. "Assim, começamos a comprar remédio contra resfriado, dividir a cápsula em duas para substituir seu conteúdo por uma pitada de cocaína, e depois disso as usávamos analmente, lugar em que, claro, sendo o corpo humano uma coisa maravilhosa, elas se dissolveriam facilmente no sistema", explicou.

Além da insólita revelação, o músico também contou que fingia estar doente para não ir às aulas. Ele fazia um mingau com purê de batatas e jogava no pátio, dizendo que era o próprio vômito. Sobre a primeira vez, Rod Stewart disse que aconteceu aos 16 anos. "Perdi minha virgindade com uma mulher mais velha (e maior) que chegou em mim com entusiasmo no quiosque de cerveja... Elementos desse encontro mais tarde surgiram, muito alterados e melhorados, na música 'Maggie may'", revelou a "Spin".

