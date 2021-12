Ronaldo tem viagem romântica custeada por sheik

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno, que se separou de Bia Antony em dezembro do ano passado, está amando novamente. Tanto embarcou para Paris, na França, para passar um final de semana romântico com a nova namorada, a DJ Paula Morais.

A viagem, feita em um jatinho particular de São Paulo, foi bancada pelo sheik Al-Khelaif, proprietário do Paris Saint-Germain. O clube do sheik fará uma homenagem ao ex-jogador durante a estadia do Fenômeno por lá.

