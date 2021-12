Ronaldo revela que Cicarelli destruiu mansão na Espanha

O fim do casamento-relâmpago entre Ronaldo Fenômeno e a apresentadora Daniela Cicarelli - que durou exatos 86 dias em 2005 - terminou em confusão e quebra-quebra.

A informação foi confirmada pelo próprio jogador, durante sua participação no programa CQC, da TV Band, exibido na segunda-feira, 4.

No quadro "Verdadeiro ou Falso", Ronaldo foi questionado pelo repórter Maurício Meirelles se sua então esposa havia quebrado tudo em casa após "saber de alguma coisa". A resposta foi "verdadeiro".

Entre namoro e casamento, o relacionamento dos dois aconteceu entre junho de 2004 e maio de 2005, terminando com a briga dentro da mansão em que eles moravam, na Espanha.

A festa de casamento em um castelo de Paris, na França, já havia sido marcada por muitas polêmicas, entre elas a exclusão de amigos de infância do jogador da lista de convidados, a briga com seu empresário e a expulsão da modelo Caroline Bittencourt, por conta de desavenças antigas com a noiva.

O término do relacionamento teria sido motivado pelas contantes crises de ciúmes de ambos os lados, segundo a própria apresentadora declarou na época.

No quadro do CQC, o ex-craque ainda falou sobre o dia em que viajou no mesmo avião de Gisele Bündchen. Durante a viagem, seu pai tirou os sapatos e espantou a über model com seu chulé, deixando Ronaldo constrangido.

Confira a entrevista:

Ronaldo conta como chulé do pai o atrapalhou com Gisele Bündchen

