Ronaldo posta foto de 'beijo quente' com a namorada

A madrugada deste domingo, 28, foi quente para o ex-jogador e atual comentarista de futebol, Ronaldo Nazário. Isso porque o Fenômeno resolveu postar, em seu perfil no Instagram, uma foto pra lá de caliente com sua atual namorada, Paula Morais, com quem está há três meses. "É noix. This is love (Isso é amor) '', escreveu ele.

Na imagem, o ex-jogador ganha uma mordidinha na boca que fez com que alguns seguidores brincassem com a situação. ''Fenômeno é hoje'', ''Vai ter futebol'', escreveram alguns dos seguidores mais contagiados pela foto.

