Ronaldo faz aniversário e ganha declaração de namorada

Paula Morais aproveitou que este domingo, 22, é o aniversário no namorado Ronaldo Fenômeno e fez uma declaração de amor digna de uma mulher apaixonada.

"Hoje é o aniversario do AMOR DA MINHA VIDA! Mas o maior presente é meu! Por ter esse namorido amoroso, lindo, gentil, cúmplice , parceiro ...Dono do maior coração do mundo!! O homem que faz a pessoa mais feliz !! Só tenho a agradecer !!!! Desejo que o universo continue sempre conspirando a nosso favor!! Te admiro e Te AMO demais VIDA!!! #centoanni #soulmate #vidalonga", escreveu a DJ em seu perfil no Instagram.

