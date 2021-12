Ronaldo e Paula posam juntos após rumores de separação

Se existia uma crise no noivado de Ronaldo e Paula Morais, parece que já foi superada. O casal posou juntinho entre amigos no final de semana, encerrando os boatos de separação, segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra.

Na sexta-feira, Ronaldo também postou uma foto da noiva abraça a uma de suas filhas. Na legenda, ele escreveu: "Que grude meu Deus!!!!"

Os rumores de que Ronaldo e Paula tinham rompido o noivado surgiu na semana passada. A revista Contigo! chegou a noticiar que o casal estava afastado por conta de ciúmes de ambas as partes.

A especulação de uma possível separação aumentou ainda mais depois que Ronaldo apareceu na Globo sem a aliança durante uma das transmissões dos jogos do Brasil na Copa do Mundo.

No fim de semana, eles também estiveram juntos na festa que o apresentador Luciano Huck organizou em sua casa, no Rio de Janeiro.

