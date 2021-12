Ronaldo e Paula Morais terminam o noivado, diz revista

Chegou ao fim o noivado do ex-jogador e empresário Ronaldo e a DJ Paula Morais. Uma fonte da revista "Contigo!" desta semana confirmou o fim do relacionamento e contou que o término teria sido motivado pelo ciúme de Paula.

"Eles brigavam muito. Acho que o Ronaldo cansou", garantiu a fonte da publicação.

O casal estava junto há dois anos e chegou a trocar alianças. O casamento estava agendado para abril deste ano.

Os rumores do término no noivado aumentaram há cerca de um mês, quando Paula fez aniversário e comemorou sem a presença de Ronaldo. O casal também passou as festas de fim de ano separado.

No perfil deles no Instagram, a última foto postada em que aparecem juntos foi no dia 5 de novembro.

