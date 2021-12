Ronaldo aparece mais magro no final do Medida Certa

O ex-jogador Ronaldo perdeu 8kg durante os três meses do quadro Medida Certa, do Fantástico. o dia 23 de setembro, Ronaldo começou com 118,4kg, um percentual de gordura de 25,5% e 107 cm de cintura. Em 30 dias, os números baixaram para 110,3kg, porcentagem de gordura de 20% e 100 cm de cintura. Agora a meta estipulada para a final é de 104 kg, 16% de percentual de gordura e 94 cm de cintura.

Na quinta-feira, 13, Ronaldo voltou a clínica, em São Paulo, onde realizou os primeiros exames para entrar no 'Medida Certa'. Ele encarou a fita métrica, o aparelho que mede a massa magra e a gordura, e levou os exames completos para comparar os resultados desses três meses.

Desta vez, o ex-atleta não esconde seu otimismo. "A primeira vez que vim aqui foi bem tenso. Agora estou esperando boas notícias", diz. "Nesse tempo aconteceu uma evolução natural, acredito muito no que o Márcio Atalla prega sobre boa alimentação e exercício físico. É fundamental para uma vida saudável", completa. O peso final do ex-atleta será conhecido apenas no domingo.

