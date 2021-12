Ronaldinho pagará R$ 800 mil por crime de danos ambientais

Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Roberto Assis de Moreira, terão que pagar R$ 800 mil de multa para a Justiça do Rio Grande do Sul por danos ambientais, junto com a empresa Reno Construções e Incorporações. Segundo o Globo Esporte, a condenação veio de uma construção indevida de um trapiche na superfície do Lago Guaíba, na Zona Sul de Porto Alegre. Além da canalização do Arroio , pavimentação das margens e criação de pontes em local de Preservação Permanente.

O valor pago será destinado ao Fundo Estadual do Meio Ambiente. Segundo relatou Roberto e seu advogado ao Globo Esporte, o trapiche foi retirado em 2014 e, o pavimento das margens, desconstruído. A decisão da 3ª Vara Cível de Porto Alegre ocorreu em outubro de 2014, mas o Ministério Público foi notificado apenas neste mês.

Profissionais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente serão responsáveis pelo projeto técnico da demolição das áreas indicadas em um prazo de seis meses para que elas sejam cumpridas, do contrário, uma multa de R$ 100 mil por dia será emitida.

adblock ativo