Ronaldinho Gaúcho quer se aposentar em maio e com festão

Ronaldinho Gaúcho ainda não oficializou sua aposentadoria, mas o jogador já andou falando para os amigos que deixará os gramados em maio e quer um festão para marcar sua despedida.

Por enquanto, Ronaldinho, que atualmente joga no México pelo Querétaro, tem programado a festa apenas com os amigos de Porto Alegre. Segundo o colunista Leo Dias, do Jornal O Dia, uma das exigências do jogador é que a festa tenha mais amigas do que amigos.

Mas apesar de todos os planos para pendurar as chuteiras, Ronaldinho tem contrato de dois anos com o time mexicano, onde ele ainda não chegou a cumpriu um.



As especulações sobre a aposentadoria de Ronaldinho, que acaba de completar 35 anos, já não é novidade. Desde 2013 fala-se sobre essa possibilidade para o atacante que viveu o auge da carreira entre 2004 e 2006.

