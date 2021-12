Ronaldinho Gaúcho estreia na folia... cantando

Muitos cantores estreiam no Carnaval todos os anos. Mas na noite deste domingo, 2, quem cantou e encantou trabalha em outro ramo, bem diferente do musical.

Foi assim que o jogador Ronaldinho Gaúcho, que também lançou um camarote no circuito Barra-Ondina, participou do bloco Traz a Massa ao lado do cantor Edcity.

E não bastava apenas soltar a voz, tinha que mostrar estilo na avenida: com óculos escuros, trancinhas do tipo "maria-chiquinha", boné e bermuda, Ronaldinho não se contentou em ficar em cima do trio. Desceu para o meio do povo para sentir o calor dos foliões. E, claro, a muvuca foi certa. Sobrou para os seguranças, que tiveram que controlar a emoção dos dois lados.

O jogador, que já demonstrou ser fã do pagode baiano, é figurinha carimbada nas festas de verão em Salvador e, agora oficialmente, tudo indica que também será no Carnaval.

