Ronaldinho Gaúcho e Jô curtem show em Salvador

O jogador Ronaldinho Gaúcho está em Salvador e aproveitou o primeiro dia por aqui para curtir uma baladinha tipicamente baiana nesta época do ano. Tanto que ele se jogou no show de Jau com o Olodum na noite desta quinta-feira, 6.

Animado, ele subiu no palco para falar com Saulo Fernandes, vocalista da banda Eva, que foi um dos convidados da apresentação juntamente com Xanddy, do Harmonia do Samba. Mas Gaúcho não estava só. O companheiro dele no Atlético-MG, o jogador Jô, também aproveitou a noite.

