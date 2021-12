Ronaldinho Gaúcho e Felipe se jogam em festa de pagode

De férias em Salvador, o jogador Ronaldinho Gaúcho, do Atlético Mineiro, e o goleiro Felipe, do Flamengo, curtiram uma festa de pagode baiano neste domingo, 9. Eles são os convidados do Muquiverão, que contou com diversos shows, como o do Psirico, do Parangolé e de Mr. Catra, que trouxe o funk carioca para a capital baiana.

