Ronaldinho Gaúcho ainda curte noite soterpolitana

Parece que Ronaldinho Gaúcho se rendeu ao verão baiano. Após ir para o Muquiverão no último domingo, 9, o jogador do Atlético/MG esteve na noite de terça-feira, 11, no Zen, onde assistiu ao show de Amanda Santiago.

Convidada da noite, Gilmelândia aproveitou para tirar uma foto com o jogador e Jô, companheiro de Ronaldinho no clube mineiro. "Foi uma farra!", disse Gil.

