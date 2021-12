Romero Britto desenha capa do novo álbum de Naldo

O cantor Naldo era só felicidade neste sábado, 4. O funkeiro postou no Instagram a capa do novo trabalho dele, Mix, que traz a imagem toda colorida assinada pelo artista pernambucando Romero Britto. "Que alegria incrível, tá aí, a capa do meu novo CD feita pelo meu amigo e talentoso Romero Britto. Sempre fui fã do Romero, e hoje estou em êxtase por receber esse presente tão especial pra mim! O original vai para a parede do meu apartamento, né amigo Romero??? rsrsrs Brickell... Prepare-se hahaha!!!!!", escreveu.

Romero Britto também falou do trabalho. "Que maravilha criar uma obra especialmente para o meu amigo de maior talento. Não vejo a hora para a gente comemorar tanto talento e alegria na música do amigo Naldo aqui em Miami e no Brazil (sic)".

Mix é o segundo álbum de estúdio do cantor, que havia lançado Na Veia, em 2009. O último trabalho dele foi o Multishow Ao Vivo Naldo Benny, de 2013.

adblock ativo