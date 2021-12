Romário e Grazi estrelam campanha de cerveja

O ex-jogador Romário e a atriz e modelo Grazi Massafera vão estampar as novas publicidades da cervejaria Devassa, da empresa Brasil Kiri. Eles vão estrelar a campanha de Carnaval "Pelada, O Lado Devassa do Futebol", que já faz referência a realização da Copa do Mundo no Brasil.

A cervejaria confirmou a presença dos dois no seu camarote no Carnaval do Rio de Janeiro, o Espaço Devassa.

