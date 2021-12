O vocalista da banda mineira Jota Quest fez uma piada infeliz ao se apresentar no palco do Circuito Banco do Brasil, no Wetn´ Wild, neste sábado, 31, em noite que também contou com shows de Preta Gil e dos conterrâneos do Skank.



Tentando ser "íntimo" do público baiano, Rogério Flausino disparou: "Aqui em Salvador o povo já não trabalha. Amanhã, domingao, nem fodendo né?". A reação do público foi imediata e o cantor levou uma sonora vaia, pedindo desculpas depois de ter cometido a gafe.



Nas redes sociais, a frase preconceituosa do vocalista da Jota Quest repercutiu muito mal.

Assista vídeo em que Flausino pede desculpa ao público:

Da Redação Rogério Flausino chama baianos de preguiçosos em show

