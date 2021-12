Rodrigo Faro posta foto do ultrassom da filha

O apresentador da Rede Record, Rodrigo Faro, postou no Instagram, na manhã desta terça-feira, 2, a foto do ultrassom da filha Helena, fruto da união com a esposa Vera Viel. "Helena com 1,39kg e a boca do papai...", escreveu na rede social. Rodrigo já é pai de Maria, 7 de anos, e Clara, 4.

Quem quiser acompanhar a gravidez de Vera Viel pode assistir ao programa Domingo Espetacular, às 20h, que tem um reality-show com o dia a dia da família de Rodrigo Faro.

