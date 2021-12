Rodrigo Faro grava hit e ganha elogios de Ivete e Claudinha

O cantor e apresentador Rodrigo Faro andou recebendo elogios das musas da música baiana, Ivete Sangalo e Claudia Leitte, na noite desta terça-feira, 15.

As artistas postaram um teaser de um videoclipe em que Faro aparece cantando uma versão da música "A Thousand Years", sucesso na voz de Christina Perri.

"Que delicia! Rodrigo Faro, sou total do seu fã clube. Arrasa!!!", escreveu Ivete, na legenda do vídeo que postou no Instagram.

Já Claudinha ainda aproveitou para convidar os seguidores da rede social para assistir ao vídeo completo que está disponível na página do cantor no YouTube: "Meu amigo @rodrigofaro arrasou... Só pra variar! Assistam ao vídeo completo no #Youtube! ;)".



A cantora Anitta também deixou seu recado: "Querido amigo @rodrigofaro voltou a cantar e tá arrasando talentoso como sempre".



Assista ao vídeo de Rodrigo Faro cantando "A Thousand Years":

