Rodrigo Faro e Vera Viel celebram 12 anos de casados

"Vamos ficar juntos pra sempre !!!!". Foi com esse desejo que Rodrigo Faro celebrou, em seu perfil no Instagram, os 12 anos de casados com a modelo Vera Viel, com quem tem três filhas.

"Hoje estamos fazendo 12 anos de casados...Há 18 anos atrás encontrei uma mulher linda, especial que me daria três princesas e uma família abençoada!!!Te amo @veraviel !!!Vamos ficar juntos pra sempre!!!!", escreveu o apresentador.

A data também foi comemorada por Vera. "29/05/2003 o dia em que me tornei sua esposa @rodrigofaro !! O padre não me perguntou se eu queria ser feliz, e sim se eu queria te fazer feliz ? E eu respondi que Sim quero fazê-lo muito feliz. 12 anos casados e 18 anos juntos e você também me faz a mulher mais feliz do mundo", declarou a modelo.

