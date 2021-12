Rodrigo Faro é sondado para substituir Faustão na Globo

O apresentador Rodrigo Faro, 39 anos, está com tudo. Após assumir o horário de Gugu na Record, agora ele está sendo cotado pela Globo para assumir o lugar de Fausto Silva no comando do "Domingão".

Mas a possível substituição só aconteceria, caso Faro aceitasse, quando Faustão resolvesse se aposentar. Segundo informações da coluna Outro Canal, assinada por Keila Jimenez e publicada na Folha desta quinta-feira, 13, a Globo está há algum tempo de olho no apresentador da Record.

adblock ativo