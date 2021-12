Rodrigo Faro e Marcos Mion apadrinham casamento de Latino

Rodrigo Faro e Marcos Mion serãos os padrinhos do casamento de Latino e Rayanna Morais. A festa acontecerá no Copacabana Palace, no dia 12 de março.

Roberto Justus e sua namorada, Ana Paula Seibert, também já estão entre os selecionados para acompanhar os noivos no altar. Segundo o UOL, o convite da festa terá código de barras para evitar a entrada de penetras.

adblock ativo