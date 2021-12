Roberto Justus perde a cabeça com a mulher no Twitter

O publicitário Roberto Justus tomou uma atitude agressiva durante um bate-papo no Twitter, via webcam, de sua mulher, Ticiane Pinheiro. A apresentadora do 'Programa da Tarde' estava conversando com internautas, quando de repente Justus jogou a câmera no chão. Logo depois, Ticiane voltou sem graça pedindo desculpas. Na internet, o comentário era de que Justus havia batido na mulher.

