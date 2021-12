Roberto Justus e Ticiane não descartam reconciliação

Depois de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro anunciarem a separação, há cerca de 20 dias, o casal anda declarando que não descartam uma reconciliação. O publicitário esteve presente na homenagem de aniversário que fizeram para a apresentadora no "Programa da Tarde" desta segunda-feira, 17, e mostrou que ainda possuem uma relação de amizade com a ex-mulher.

Justus teria dito, segundo a coluna Na Telinha, que ele e Ticiane passam por um momento de reflexão da relação. "O importante é que numa crise as pessoas precisam ter um tempo para si mesmas. E a gente resolveu que a gente precisava desse tempo para que a gente possa reavaliar as coisas. Se isso for resolvido com o tempo, por que não retornar?" disse o publicitário.

O empresário confirmou que ele e Ticiane ainda moram na mesma casa e não negou uma possível reconciliação: "A gente não tinha problema, é muito difícil brigar com a Tici. Temos um clima maravilhoso e ainda estamos morando na mesma casa", revelou.

Sobre voltar com o marido, Ticiane preferiu não fazer comentários, mas também não descartou a possibilidade: "Só Deus sabe. É o momento da gente refletir", disse a apresentadora, que completou 37 anos no domingo, 16, ao lado da mãe Helô Pinheiro e amigas.



Casados há sete anos, Ticiane e Justus são pai de Rafaella, de 3 anos.

