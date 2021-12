Roberto Justus e namorada descansam na Bahia

O apresentador e empresário Roberto Justus e a namorada Ana Paula Siebert relaxam no litoral baiano. O casal desembarcou na Bahia para passar o feriado de 2 de novembro, Dia de Finados, na Praia do Forte, mas extendeu o passeio, conforme foto publicada nesta segunda, 4, no perfil do Instagram da modelo.

"Bom dia! Segunda de descanso", disse a jovem como legenda de uma foto dela sozinha na beira da piscina.

No dia anterior, ela já tinha publicado outra imagem ao lado de Justus. "Com meu amor na Bahia", escreveu.

