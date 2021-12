Roberto DaMatta nega acusações de homofobia de Paulo Betti

O ator e diretor Paulo Betti concedeu uma entrevista à rádio MPBfm, do Rio de Janeiro, que resultou em um desabafo na sua página no Facebook, publicado na tarde desse domingo, 3. "Fui agredido sim, verbalmente e com muita violência, pelo famoso sociólogo Roberto DaMatta, professor e escritor, que na frente da própria esposa, me falou barbaridades contra personagens gays em novelas", escreve Betti.

Roberto DaMatta negou as acusações. "No mencionado encontro, parabenizei o ator por sua atuação na novela Império, da Rede Globo, no papel do personagem Téo. Em seguida, disse que ele se preparasse para eventuais reações homofóbicas, dados os preconceitos infelizmente ainda existentes na nossa complexa e multifacetada sociedade. E mais não houve", escreveu o sociólogo e colunista do jornal O Estado de S.Paulo.

"Excluindo a hipótese de má fé deliberada", continua, "motivada por questões de outra ordem, políticas ou não, somente posso supor que um grande ruído de comunicação possa ter ocorrido, fazendo com que os significados dos significantes da minha comunicação tenham sido erroneamente interpretados".

