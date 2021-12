Roberto Carlos recebe troféu de Faustão

O Domingão do Faustão vai homenagear Roberto Carlos com um prêmio especial no Troféu Melhores do Ano. Segundo a coluna Olá, do jornal Agora, o rei vai receber o prêmio neste domingo, 3, das mãos de Fausto Silva.

Em 2012, a canção "Esse Cara Sou Eu" foi uma das mais tocadas em todo o País e faz parte do tema do casal sem química da novela Salve Jorge: Theo e Morena.

