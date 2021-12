Três dias após circular a notícia de que a Friboi estaria pensando em rescindir seu contrato milionário, Roberto Carlos postou uma foto em seu Instagram mostrando que come carne. Na foto, ele aparece em uma churrascaria sendo servido por um garçom.



"E vamos ao que interessa... #almoçodenegocios #churrascaria #sp #robertocarlos #dodysirena", escreveu o cantor, na legenda da foto.

O registro, no entanto, destoa das demais postagens da rede social do cantor que, na maioria das vezes, é usada para postar fotos de shows, ensaios e encontros com amigos e fãs no camarim.

A polêmica envolvendo Roberto Carlos e a Friboi começou desde que a marca lançou uma propaganda em que o cantor aparece pedindo um prato de carne, durante um almoço com a família e amigos. Isto porque, sempre se falou que o cantor era vegetariano.



Assista a propaganda da Friboi com Roberto Carlos:

Da Redação Roberto Carlos posta foto comendo em churrascaria

adblock ativo