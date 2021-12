Roberto Carlos não fará mais campanha da Friboi

Depois de muita polêmica, Roberto Carlos não será mais garoto-propaganda da Friboi, apesar do cantor ter mais um ano de contrato a cumprir.

Segundo a coluna Outro Canal, assinada por Keila Jimenez, na Folha de S. Paulo, a empresa ainda não decidiu se vai rescindir o acordo com o "Rei". As músicas de Roberto também estarão fora dos comerciais.

A ideia de desvincular a marca do nome de Roberto fez até a Friboi desistir de criar uma promoção premiando com ingressos para um show do cantor.

A Friboi não quis comentar o assunto.

Polêmica

Ter Roberto Carlos em seus comerciais não repercutiu bem para a marca. No comercial veiculado em fevereiro, o cantor, que todos acreditavam ser vegetariano, aparece pedindo um bife durante um almoço com a família. A música tema da propaganda foi "O Portão", cujo um dos trechos é "eu voltei, agora pra ficar".

Roberto foi alvo de críticas e acusado de ter voltado a comer carne apenas para o comercial. Com a repercussão, Roberto chegou a fazer algumas declarações e afirmou que não nunca foi vegetariano, apenas ficou sem carne vermelha por alguns anos e voltou por recomendação médica.

"Aconselhado pelos meus médicos, eu voltei a comer carne vermelha há um tempo. Eles me disseram: 'Roberto, você devia a voltar a comer pelos menos duas ou três vezes por semana' e assim foi. Coincidentemente ou não, a Friboi ficou sabendo disso e me convidou para gravar o comercial", disse o cantor, em coletiva de imprensa durante o lançamento de seu livro de fotografia, em abril deste ano.



Veja o comercial da Friboi com Roberto Carlos:

