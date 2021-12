Roberto Carlos desiste de show de fim de ano em Salvador

Roberto Carlos desistiu de fazer parte das festas de fim de ano em Salvador. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o motivo seria o desgaste que teve com a polêmica envolvendo as biografias não autorizadas.

Segundo o colunista, Roberto não queria que houvesse dinheiro público para viabilizar o espetáculo.

As festas de fim de ano na capital baiana estão sendo organizadas por Flora Gil. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Daniela Mercury, entre outros, estão na programação.

