Roberto Carlos convida Sophie Charllote para especial

Sophie Charllote está vivendo sua melhor fase artística. Depois do sucesso de "O Rebu" (Globo), a atriz está gravando o filme "Língua Seca", com Cauã Reymond, e acaba de ser convidada para participar do tradicional especial de fim de ano do cantor Roberto Carlos.

Segundo o jornal Extra, foi o próprio Roberto que fez o convite à atriz.

Vale lembrar que na novela das 23 horas, Sophie cantou a música "Sua estupidez", composição do Rei.

Nos bastidores, fala-se também sobre a participação de Valesca Popozuda no especial. O nome da funkeira foi cogitado, mas sua participação ainda não foi confirmada.

