Roberta Miranda posta foto sem roupa em rede social

Roberta Miranda postou uma foto ousada nas redes sociais, na noite desta quinta-feira, 27. Contrariando um pedido da empresária, a cantora postou em seu perfil no Instagram uma foto em que aparece nua, escondendo as partes íntimas apenas com um chapéu.

"Sem filtro. E aí?! Gostaram do chapéu?", perguntou Roberta a seus seguidores.

A foto logo repercutiu entre os fãs. "Ai meu Deus!!", exclamou uma seguidora. Outra elogiou a atitude da cantora: "Aí sabe ser sexy sem ser vulgar! Sou seu fã incondicional".

Antes da foto ousada, Roberta já havia compartilhado uma conversa com a empresária Celia Moratori, pedindo para ela não postar a foto.

Roberta, no entanto, usou as hastags #Vemcoisaai, #aindatopensandoseposto e #empresariacareta, despertando ainda mais a curiosidade dos seguidores.

"@celiamoratori oieeeee!!! Rsrsrs é só uma BRINCADEiRINHA inocente!!!!!!", disse justificou Roberta para Celia.

#Semfiltro e aí !! Gostaram do CHAPÉU ???? A photo posted by Roberta Miranda (@robertamiranda) onOct 10, 2014 at 6:47pm PDT

#Vemcoisaai. #aindatopensandoseposto #empresariacareta Uma foto publicada por Roberta Miranda (@robertamiranda) em Out 10, 2014 at 5:50 PDT

