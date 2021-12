Robert Downey Jr. lidera lista de atores mais bem pagos

Com um faturamento estimado em 75 milhões de dólares, Robert Downey Jr., astro de "Homem de Ferro", é o ator mais bem pago de Hollywood, à frente de Channing Tatum e Hugh Jackman, de acordo com o site da revista Forbes.

Downey, de 48 anos, atuou no filme de super-heróis da Disney "Os Vingadores" em 2012 e em "Homem de Ferro 3", em 2013, cada um dos quais arrecadou mais de 1 bilhão de dólares nas bilheterias, assegurando-lhe o primeiro lugar no ranking anual dos atores de Hollywood com maiores ganhos.

"Todos os estúdios da cidade gostariam de tê-lo em seu elenco, e agora eles vão pagar uma quantia robusta pelo privilégio", disse Dorothy Pomerantz, colaboradora do Forbes.com, em comentário sobre o ator na terça-feira. O Forbes.com estimou os ganhos no período entre junho de 2012 e junho de 2013.

Tatum, de 33 anos e que se tornou pai recentemente, ficou em segundo lugar, com ganhos estimados em 60 milhões de dólares. Ele financiou sua participação no filme "Magic Mike", dirigido por Steven Soderbergh, que rendeu 167 milhões de dólares. O ator australiano Hugh Jackman, de 44 anos, cujo novo filme da série "Wolverine" estreia na próxima semana, não ficou muito atrás, com 55 milhões de dólares.

Mark Wahlberg, de 42 anos, teve rendimento de 52 milhões de dólares com "O Ursinho Ted", comédia de sucesso que rendeu 550 milhões dólares e empurrou seu salário para o alto, o que lhe garantiu o quarto lugar. O lutador que virou ator Dwayne Johnson, de 41 anos, completou a lista dos cinco primeiros, com 46 milhões de dólares.

Adam Sandler, de 46 anos, é o sétimo colocado e único comediante entre os dez primeiros, principalmente por causa do sucesso de "Hotel Transilvânia, que arrecadou 347 milhões dólares e ajudou a elevar seus ganhos para cerca de 37 milhões de dólares.

No ano passado, Tom Cruise, de 51 anos, liderou a lista com ganhos de 75 milhões de dólares, mas este ano ele caiu para o oitavo lugar, com 35 milhões de dólares, disse a Forbes.

A Forbes.com elaborou o ranking de salários com base em consulta a gestores, produtores e agentes. A lista completa pode ser encontrada no site www.forbes.com.

adblock ativo