O ator norte-americano Robert Downey Jr. abandonou uma entrevista sobre seu filme mais recente em um programa de televisão britânico quando foi questionado sobre seus problemas com drogas e álcool no passado.

O astro, de 50 anos, que reprisa seu papel de Tony Stark e Homem de Ferro no filme de superherói "Vingadores: A Era de Ultron", pareceu surpreso quando as perguntas do jornalista britânico Krishnan Guru-Murthy começaram a se tornar pessoais.

"Estamos divulgando um filme?", indagou Downey Jr. depois que o apresentador de telejornal se referiu a comentários que ele fez depois de passar um período na prisão.

A entrevista, parte de um evento promocional no qual os jornalistas têm cinco minutos com o elenco, começou tranquilamente com Downey Jr. falando sobre seu papel e sobre a sequência do primeiro "Vingadores", que teve sua estreia europeia em Londres nesta semana.

Mas o tom mudou quando o entrevistador perguntou sobre os "períodos sombrios... de uso de drogas e bebida" do ator e se ele está "livre de tudo aquilo".

"Desculpe, eu realmente não... o que estamos fazendo?", retrucou o ator antes de se levantar e sair.

A entrevista foi exibida na rede britânica Channel 4 News na noite de quarta-feira, e Guru-Murthy, que a publicou em sua conta de Twitter, recebeu comentários raivosos de espectadores que criticaram sua abordagem.

Guru-Murthy irritou o diretor Quentin Tarantino em 2013 ao lhe fazer uma pergunta sobre a violência nos filmes.

Veja o video:

Agência Reuters Robert Downey Jr. abandona entrevista na TV

adblock ativo